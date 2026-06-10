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Cliff Williams / TPI The third act of the Wetumpka River and Blues Festival was Nathan and The Zydeco Cha Chas. They brought the according and washboard to life like they have done in Wetumpka in previous years.

All four acts of the City of Wetumpka River and Blues Music and Arts Festival performed Saturday just before the skies opened up with their own act — rain. Local favorite The Fabulous Fliptones started the evening off followed by Rollin’ in the Hay. River and Blues veterans Nathan and The Zydeco Cha Chas returned once again with their accordion, wash board, bass and drums. The night finished with the New Orleans group Dumpstaphunk. The event brought locals and visitors out. Some came from Alexander City and beyond. Others were from just around the corner. They all got to enjoy funnel cakes, barbecue and more.

PHOTOS: Wetumpka's Annual River and Blues Festival

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