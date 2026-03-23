Even though most of the space at River Town Center has been sold to retail businesses and restaurants, construction isn’t as fast as Wetumpka city leaders had anticipated.
“They have until Jan. 1, 2027,” Wetumpka Mayor Jerry Willis said.
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