Submitted / TPI Wetumpka High School’s Jackon Blakely won the Alabama FFA creed speaking at the state FFA convention last month. He will advance to compete in the national convention in October.
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Submitted / TPI Wetumpka High School’s Jackon Blakely won the Alabama FFA creed speaking at the state FFA convention last month. He will advance to compete in the national convention in October.

The Wetumpka High School FFA program is growing back to a quality program recognized across the state and nation.

At the Alabama FFA Convention, Jackson Blakely, a rising sophomore at WHS, won the FFA Creed Speaking contest. It’s an award that will allow Blakely to compete against other seventh, eighth and ninth grade students from across the nation. 

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