Time Capsule Charters of Freedom
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Cliff Williams / TPI Gardner Perdue speaks about how the vault holding the time capsule will be opened in six decades to coincide with the U.S. Constitution’s birthday.

Rhett Pinkston is following the history of his ancestors — leaving a mark on Elmore County.

A set of monuments are part of the Historic Elmore County Courthouse thanks to the work of Pinkston. It includes a time capsule that was sealed Sunday and not to be opened in September 2087 as America celebrates the 300th birthday of the U.S. Constitution. The installation includes replicas of the Declaration of Independence, the U.S. Constitution and the Bill of Rights. Pinkston worked with Foundation Forward in North Carolina on the project in the couple of years leading up to the COVID-19 pandemic.

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Cliff Williams / TPI Judge Patrick Pinkston, right, explains the historic monument outside the Historic Elmore County Courthouse started with in idea from his son Rhett, left, as an Eagle Scout project.

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