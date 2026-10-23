Cliff Williams / TPI The Wetumpka Wildlife Arts Festival will host a variety of art vendors this Saturday.

Cliff Williams / TPI The Wetumpka Wildlife Arts Festival will host a variety of art vendors this Saturday.

Championship dogs will launch off a dock into open water. Painters will work in the open air. And more than $30,000 in prize money will go to artists who best capture Alabama's wildlife and landscapes.

The fifth annual Wetumpka Wildlife Arts Festival, known as WEWA, returns to historic downtown Wetumpka from 9 a.m. to 3 p.m. Saturday.