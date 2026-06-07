Featured YMCA cuts ribbon on Wetumpka expansion Cliff Williams Cliff Williams Staff Writer Author email Jun 7, 2026 8 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Buy Now Cliff Williams / TPI City of Wetumpka officials, Wetumpka Area Chamber of Commerce representatives and Elmore County officials joined the Wetumpka YMCA for a ribbon cutting for its expansion Thursday. CLIFF WILLIAMS 334-740-1116 New exercise facilities and “Y” Town are now open at the Wetumpka YMCA.Y representatives were joined by officials from Elmore County and the City of Wetumpka for a ribbon cutting ceremony last week. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm“~?6 E9:?8 H6 2C6 3:8 @? :D 6IA@DFC6 2?5 @AA@CEF?:EJ[” *|rp >6EC@ 3@2C5 492:C s6=36CE |25:D@? D2:5] “(:E9 E9:D AC@;64E H6 92G6 4C62E65 >@C6 @AA@CEF?:E:6D 7@C @FC 4@>>F?:EJ 2?5 7@C @FC *|rp]”k^AmkAm%96 6IA2?D:@? >62?D >@C6 6BF:A>6?E 2?5 DA246 7@C H@C<:?8 @FE] %96 ?6H “*” %@H? AC@G:56D 2? 2C62 7@C 49:=5C6? E@ C6=2I 2?5 A=2J :? 2? 6?G:C@?>6?E E92E 368:?D E@ :?EC@5F46 E96> E@ 2C62 286?4:6D 2?5 3FD:?6DD6D DF49 2D E96 (6EF>A<2 A@=:46 2?5 7:C6 56A2CE>6?ED 2?5 r@==:6C u@C5]k^AmkAmr9:=5C6? 42? 4@>A=6E6 2 “32?<:?8 EC2?D24E:@?” 2E #:G6C q2?< 2?5 %CFDE] %96? 8@ E9C@F89 E96 G2F=E E@ E96 ;2:= 46== @7 E96 A@=:46 56A2CE>6?E]k^AmkAm(6EF>A<2 pC62 r92>36C @7 r@>>6C46 6I64FE:G6 5:C64E@C '2?6DD2 #@J2= D2:5 D96 :D 2 AC@5F4E @7 E96 *|rp]k^AmkAm“x =62C?65 E@ DH:> 2E E96 *[” #@J2= D2:5] “x H@C<65 2E E96 *] x 8@E >J =:768F2C5 46CE:7:42E6 2D 2 E66?286C 2E E96 *] x H@C<65 >J H2J E9C@F89 4@==686 2E E96 * 27E6CD49@@= 42C6 AC@8C2>] |J 49:=5C6? H6C6 3@C? 8@:?8 :?E@ E96 ?FCD6CJ 2E E96 *|rp :? }2D9G:==6] |J 49:=5C6? H@C<65 2E *] xE C62==J 2?5 ECF=J 92D 366? 2 A2CE @7 >J =:76 2?5 H:== 4@?E:?F6 E@ 36]”k^AmkAm(6EF>A<2 *|rp 3@2C5 >6>36C (6?56== $2I@? :D >F49 =:<6 #@J2=] %96 * :D A2CE @7 9:D 72>:=J’D =:76 2D H6==[ 6DA64:2==J :? (6EF>A<2]k^AmkAm“|J H:76 2?5 x 92G6 366? 4@>:?8 96C6 7@C >@C6 E92? a_ J62CD[” $2I@? D2:5] “~FC 49:=5C6? 3642>6 =:768F2C5D 96C6] (96? E96J H6?E @77 E@ 4@==686[ E96J C2? A@@= @A6C2E:@?D 7@C E96:C D49@@=D]”k^AmkAm$2I@?’D H:76 *G@??6 4FCC6?E=J E62496D DA:? 4=2DD6D 2E E96 (6EF>A<2 * — D@>6E9:?8 D96’D 5@?6 7@C J62CD]k^AmkAm“(6 ;FDE 92G6 2 8C62E E:>6[” D96 D2:5] “xE’D 62C=J >@C?:?8D 3FE :E :D 2=H2JD 7F?]”k^AmkAm(6EF>A<2 |2J@C y6CCJ (:==:D D2:5 E96 6IA2?D:@? H2D 2 A2CE?6CD9:A 36EH66? E96 (6EF>A<2 *|rp 2?5 @E96C @C82?:K2E:@?D DF49 2D E96 r:EJ @7 (6EF>A<2] (:==:D D2:5 E96 6IA2?D:@? 8:G6D 4:E:K6?D 2?@E96C @FE=6E E@ DE2J 9@>6 7@C 2>6?:E:6D]k^AmkAm“(6 C62==J 2AAC64:2E6 E96 :?G6DE>6?E E92EVD 366? >256 FA 96C6 @? E@A @7 E9:D 9:==[” (:==:D D2:5] “x H2?E E@ E92?< J@F 7@C E96 @AA@CEF?:EJ E92E J@F 92G6 8:G6? FD E@ A2CE:4:A2E6 2?5 H@C< 2=@?8D:56 J@F :? E96D6 AC@;64ED FA 96C6]”k^Am Buy Now Cliff Williams / TPI The firehouse in Y Town includes a bell for children to ring. CLIFF WILLIAMS 334-740-1116 Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Ymca Wetumpka Y Town Expansion Ribbon Cutting Cliff Williams Staff Writer Author email Follow Cliff Williams Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Herald e-Edition Wetumpka Herald Wetumpka Herald Most Popular Eclectic resident sentenced for theft at casino New bond for alleged wife murderer Officials caution everyone to stay put Eclectic reappoints police, fire chiefs, EMS director Wetumpka man sentenced in sex sting operation Local Weather Currently in Alexander City 73° Rain80° / 71° 11 PM 73° 12 AM 72° 1 AM 72° 2 AM 72° 3 AM 72° Online Poll Do you have brown water at your home? You voted: Yes No Vote View Results Back Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.