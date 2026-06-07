YMCA Ribbon Cutting
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Cliff Williams / TPI City of Wetumpka officials, Wetumpka Area Chamber of Commerce representatives and Elmore County officials joined the Wetumpka YMCA for a ribbon cutting for its expansion Thursday.

New exercise facilities and “Y” Town are now open at the Wetumpka YMCA.

Y representatives were joined by officials from Elmore County and the City of Wetumpka for a ribbon cutting ceremony last week. 

YMCA Ribbon Cutting 3
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Cliff Williams / TPI The firehouse in Y Town includes a bell for children to ring.

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