It was a front-loaded week for the Reeltown baseball team, facing off against Lanett in an area doubleheader, then showcasing some Southern Hospitality to Dublin Jerome out of Ohio. 

Ultimately, the Rebels finished the week with a 2-1 record and improved their overall record to 10-9, sitting in the driver’s seat for Class 2A Area 6 with a 2-0 record. Both of those area wins came against Lanett last Monday, winning 20-0 and 8-2. 

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File / TPI Reeltown's Reed Wood went 3-for-3 in the first game against Lanett in a Class 2A Area 6 clash. He recorded a home run along with two singles on the day.