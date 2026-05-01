For Stanhope Elmore’s baseball team, the journey back to the Final Four started in Millbrook. The Mustangs hosted Rehobeth at Furlow Field in a three-game first round playoff series. 

Friday featured a doubleheader between the Rebels and the Mustangs, where Rehobeth shut out SEHS, 3-0, to win the first game of the series. The Mustangs fought back to win Game 2, 8-2. With the first set of games split between the first-round foes, Stanhope Elmore hosted the final game of the series on Saturday, eventually winning, 5-3, to advance to the second round.

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Cliff Williams / TPI Stanhope Elmore’s Hayden Anderson (6) is unable to come up with a throw at second against Rehobeth.

PHOTOS: Stanhope Elmore baseball hosts Rehobeth

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