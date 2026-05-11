Steven Barnes
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Steven Barnes

A Montgomery man who was living in Millbrook has plead guilty to raping a five-year-old child. Steven Barnes, 35, will serve 40 years in prison.

Barnes was arrested in April 2019 and charged with first-degree rape, aggravated child abuse, chemical endangerment of a child, and first-degree possession of marijuana. He was being held on a $10 million cash bond.

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